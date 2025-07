Publicat per Jorge Enríquez Sánchez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) va acordar ahir al vespre, en assemblea, rebutjar la proposta del Govern sobre la no aplicació del complement del GAdA, considerant-la insuficient. La principal demanda del col·lectiu és evitar que aquest complement sigui absorbible pel salari base, motiu pel qual els docents van plantejar inicialment un augment del 18%. El Govern, però, va desestimar aquesta proposta i va fixar el límit en un 10%, una xifra que, segons el secretari general del sindicat, Sergi Esteves, “no compensa la pèrdua de nivell adquisitiu ni la pèrdua de capacitat d’estalvi dels treballadors”.

“Demanem un complement no absorbible amb els diners que vulguin posar”

Sergi Esteves, Secretari general del SEP





Davant d’aquesta situació, el SEP reclama a Govern “un nou escenari” que contempli “un complement no absorbible amb els diners que vulguin posar”. Esteves va remarcar que aquest complement “ha de compensar la falta de creixement” i que, tot i que s’estima que el dèficit acumulat podria situar-se al voltant del 40%, “entenem que això no és sostenible; per això hem demanat percentatges més baixos, però no tant com perquè siguin absorbibles per l’augment de base”. El sindicat té previst presentar dilluns una nova proposta perquè el complement quedi desvinculat de l’increment del sou base. “És un suplement”, va subratllar Esteves, que va posar un exemple per explicar la situació: “Si a un professor li apugen el sou base un 14% i el complement és d’un 10%, guanyarà el mateix un que acaba d’entrar que un que acaba de jubilar-se”.

“La proposta de Govern no compensa la pèrdua de nivell adquisitiu ni capacitat d’estalvi”

Sergi Esteves, Secretari general del SEP





De moment, el SEP no contempla cap mesura en cas que el Govern rebutgi novament la proposta, ja que “estem dibuixant escenaris” i prefereixen esperar a dilluns “per veure què es tanca”. Paral·lelament, es va confirmar que el SEP acceptarà el preacord amb l’executiu per a l’augment del sou base. Aquest increment oscil·larà entre el 4% i el 14%, segons el lloc de treball. A més, s’ha acordat tirar endavant el reconeixement dels triennis d’antiguitat dels interins, dues mesures que, segons Esteves, respon a la necessitat “d’estar actualitzats a nivell competitiu, perquè ara per ara estem en un nivell de competitivitat molt per sota en comparació amb els països de l’entorn i era necessari per atraure talent i no quedar-nos sense personal”.