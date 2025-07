El primer contacte amb un Copríncep

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El jurament d’un Copríncep no és un esdeveniment que es visqui cada dia, i per a la majoria dels assistents que es van congregar ahir al carrer de la Vall, era la primera vegada que presenciaven un acte d’aquesta naturalesa. Centenars d’alumnes dels diferents sistemes educatius es van aplegar als voltants del Consell General, minuts abans de l’arribada del nou Copríncep carregats amb banderetes d’Andorra i entonant càntics amb una expectació genuïna per veure’l de prop.

Tot i l’ambient festiu i l’organització, l’afluència de públic va quedar lluny de les previsions. No es van assolir els mil alumnes anunciats prèviament, ni tampoc es va omplir la plaça del Consell General, que va reunir al voltant d’un centenar de ciutadans que van suportar estoicament l’intens sol de migdia per veure i saludar el Copríncep a la sortida del seu primer parlament.

Centenars d'alumnes es van reunir als voltants del Consell



Malgrat tot, l’experiència va ser ben rebuda entre els escolars. Verónica Díaz, mestra de l’Escola Francesa de Santa Coloma, valorava positivament la jornada: “Per als meus alumnes, el dia d’avui és important perquè saben que hi ha un nou Copríncep, i poder veure’l en persona els fa il·lusió. A més, poden posar-li cara i percebre’l com una figura propera”.

Entre els presents també hi havia Tomàs Gómez, de la perruqueria Erico, que ha estat el perruquer de Joan-Enric Vives durant més d’una dècada, Gómez reconeixia certa nostàlgia pel canvi de figura al Coprincipat: “Després de tants anys tallant-li els cabells i compartint converses, havíem establert una amistat”, explicava. Sobre si continuarà amb Serrano com a client, es mostrava escèptic, però amb humor: “Em van dir que no vindrà mai perquè ell ja està pentinat, així que no li cal venir a la perruqueria”, va deixar anar, fent un joc de paraules amb el cognom del nou Copríncep.