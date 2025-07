Més termini per a les beques per a dones en informàtica i formació elèctrica

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

FEDA, en col·laboració amb el Lycée Comte de Foix i la Universitat d’Andorra, amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les beques a dones interessades a estudiar informàtica i a alumnes de formació professional amb especialitat elèctrica. La data límit serà l’1 de setembre del 2025. Aquesta ampliació té com a objectiu facilitar l’accés a la convocatòria. Les beques per a dones informàtiques ofereixen una dotació econòmica que cobreix la matrícula universitària i inclou una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius. Les beneficiàries faran una estada formativa a FEDA i podran ser contractades durant els mesos d’estiu. En finalitzar els estudis, es preveu un contracte d’un any a l’entitat. La beca adreçada a estudiants en especialitat elèctrica està oberta a homes. Inclou una estada formativa i una possible contractació després dels estudis. Si la benbeficiària és una dona, rebrà una ajuda de 200 euros mensuals.