Marxa de l'Orgull LGBTQ+ demà a la tarda

Diversand celebra demà l'Orgull LGBTQ+ amb una marxa per l'avinguda Meritxell fins al Parc Central, on es concentraran els actes organitzats per la jornada de "reivindicació, diversió i orgull", segons exposa l'entitat. El recorregut sortirà a les 17.30 hores des l'edifici Ònix de l'avinguda Meritxell i arribarà a les 19 hores al Parc Central per "visibilitzar, lluitar i estimar lliurement", assenyalen els organitzadors. La marxa donarà pas a la lectura del manifest a càrrec del cantant mexicà resident a Andorra Chris Aguilar en el que es qualifica com "un moment per reflexionar i alçar la veu".

Els actes de l'Orgull s'iniciaran a les 10 hores amb una classe de ioga amb Asananda, al Parc Central, i a les 11 hores es farà un taller de pancartes i lemes reivindicatius que es presenta com "prepara el teu missatge i fes-te sentir", que s'exhibiran en la marxa de la tarda. A partir de les 19.30 hores hi haurà concerts i espectacles amb Chris Aguilar, Papá Topo i DJ Mari Baz i a les 23 hores s'ha organitzat una festa a la Borda Pairal en una "nit explosiva amb animació, DJ i gogós".