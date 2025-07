Govern destina 364.776 euros en subvencions per a projectes de cooperació internacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat destinar 364.776 euros per a projectes de cooperació internacional. Enguany la subvenció màxima és de 45.000 euros per projecte o de 50.000 euros per a les propostes relacionades amb l'educació de les nenes i la formació de les dones. El termini per presentar projectes finalitza el 18 de juliol en el cas de projectes subvencionats fins als màxims de 45.000 i 50.000 euros, i s'allarga fins al 31 d'octubre en el cas dels projectes finançats fins a un màxim de 9.000 euros.

Un dels objectius del pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2025, aprovat avui, és lluitar contra les desigualtats en els països, fomentar la igualtat de gènere, lluitar contra la pobresa i la fam, promoure l'empoderament de la dona i prevenir els matrimonis forçosos. Govern també manté la prioritat d'atendre a les persones més vulnerables com els infants o els refugiats, així com la protecció del medi ambient. Finalment, enguany, s’afegeix com a prioritat sectorial la promoció de la pau mitjançant el diàleg intercultural i la lluita contra les discriminacions.