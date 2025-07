Els Serradells acollirà el primer 'Mulla’t per l’esclerosi múltiple' el 6 de juliol

Cartell del 'Mullat per l'esclerosi múltiple'TRANA EM

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’associació TRANA EM, amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella i l’empresa LOYAL Business Consulting, organitza el primer esdeveniment solidari 'Mulla’t per l’esclerosi múltiple' al Principat. L’acte tindrà lloc el diumenge 6 de juliol de 2025 a partir de les 12.30 hores a la piscina dels Serradells.

L’activitat central serà a les 13.00 hores, quan tots els participants es llançaran a l’aigua en un gest simbòlic de suport a les persones afectades per aquesta malaltia neurodegenerativa. L’esdeveniment comptarà també amb l’actuació musical del Cantante del Greco, que posarà la nota festiva a una jornada solidària oberta a tothom. Tothom hi està convidat a participar per sumar forces en la lluita contra l’esclerosi múltiple.