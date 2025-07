Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha tancat el primer trimestre del 2025 amb un dèficit de 7,5 milions d’euros a la branca general, segons els estats financers validats pel consell d’administració en la sessió del 25 de juny i remesos ja al Govern per a la seva aprovació. Tot i l’augment dels ingressos, les despeses han experimentat un creixement molt més intens, fet que consolida una tendència de desequilibri que es manté des de trimestres anteriors.

Els ingressos totals de la branca general han estat de 52,9 milions d’euros, impulsats principalment per les aportacions dels assalariats i treballadors per compte propi, que van assolir els 47,8 milions, un 6,9% més que en el mateix període de l’any anterior. A això s’hi han sumat 5,1 milions procedents de cotitzacions vinculades a prestacions econòmiques (com ara baixes i pensions d’invalidesa). Aquest creixement respon tant a l’increment del nombre de cotitzants com a l’evolució positiva dels salaris, fet que ha repercutit en una major recaptació. Malgrat això, el ritme de creixement de la despesa continua sent més elevat, fet que evidencia la pressió creixent sobre el sistema.

Els 60,4 milions d’euros en despeses de la branca general reflecteixen un augment del 12,9% respecte al primer trimestre del 2024. D’aquest total, 39,4 milions es destinen a prestacions sanitàries, una xifra que suposa un increment del 13,4% i que es veu condicionada per l’encariment dels serveis mèdics, la intensificació de l’activitat assistencial i l’envelliment de la població. Les prestacions econòmiques, com ara les baixes laborals i les pensions d’invalidesa i orfenesa, han sumat 21 milions d’euros, amb un increment de l’11,9%. Aquest desequilibri entre ingressos i despeses és una tendència que preocupa els gestors de la parapública i que obre la porta a futures reformes de sostenibilitat financera del sistema.

Pel que fa a la branca de jubilació, la situació és més equilibrada. Els ingressos van assolir els 58,3 milions d’euros, dels quals 55,1 milions provenen de les cotitzacions dels treballadors actius i 1,5 milions de les cotitzacions vinculades a prestacions econòmiques. A aquests s’hi afegeixen les transferències del Govern per valor d’1,7 milions d’euros per al finançament de pensions no contributives. Les despeses totals d’aquesta branca van arribar als 46,8 milions d’euros, amb 45,1 milions destinats a pensions contributives –un 13,9% més que l’any anterior– i 1,7 milions a pensions no contributives, que van experimentar una lleugera reducció del 2,6%.

Pel que fa als afiliats, el nombre d’assalariats registrats a la CASS al mes de març es va situar en 50.629, xifra que suposa un increment del 2,9% respecte al mateix període de l’any passat. També destaca l’augment dels treballadors per compte propi, que van créixer un 6,3%, fins a arribar a 8.971 persones. A més, hi ha 18.363 assegurats indirectes.

En l’àmbit de les prestacions, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general es va reduir un 5,9%, amb un total de 2.510 beneficiaris: 2.192 per invalidesa, 317 per orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents. Per contra, la branca de jubilació va registrar un augment del 4,7% en el nombre de pensionistes, amb un total de 17.710 persones: 16.032 de jubilació i 3.540 de viduïtat (incloent-hi 72 de caràcter temporal).

Taxa de dependència

La taxa de dependència –que mesura la proporció d’assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació– es va situar en 3,22, una disminució de l’1,4% en comparació amb el març del 2024. Aquesta dada reflecteix l’impacte de l’envelliment de la població i la necessitat de mesures que garanteixin l’equilibri futur del sistema.