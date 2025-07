Camprabassa factura 4,4 milions, un 13% menys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Camprabassa ha tancat l’exercici 2024 amb una facturació de prop de 4,4 milions d’euros, xifra que representa una disminució del 13% respecte a l’any anterior. Aquesta caiguda s’atribueix principalment a la meteorologia desfavorable en dates clau i que no hi ha hagut grans canvis en l’oferta, tot i mantenir-se sòlida. Tot i el descens d’ingressos, la societat ha aconseguit mantenir l’equilibri financer gràcies a una política de contenció de la despesa, que s’ha reduït en un 7%, fet que ha permès obtenir un ebitda (el resultat abans d’interessos, impostos i amortitzacions) positiu de prop de vuitanta mil euros. A més, cal destacar que durant l’any 2024 no s’ha rebut cap aportació econòmica del comú de Sant Julià de Lòria. Camprabassa ha destinat prop de 400.000 euros a inversions de reposició, mantenint el compromís amb la millora i el manteniment de les instal·lacions. Pel que fa a les despeses financeres, aquestes han experimentat un increment del 31% a causa de la pujada dels tipus d’interès.