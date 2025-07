Avís groc per calor amb temperatures de fins a 35 graus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La setmana finalitza amb temperatures persistentment altes que poden arribar fins als 35 graus a Andorra la Vella demà. Per aquest motiu, el servei de meteorologia ha activat l'avís groc per altes temperatures des d'avui i fins dimarts. Aquesta onada de calor, que afecta el conjunt de la península Ibèrica, és causada per les altes pressions del nord d'Àfrica, que van acompanyades d'una massa d'aire càlid. El dia més calorós serà demà, amb màximes de fins a 35 graus a la capital o 31 a 1.500 metres, mentre que les mínimes no baixaran dels 16 a Andorra la Vella o els 10 a 1.500 metres. El diumenge serà un dia semblant a avui, amb mínimes d'entre 11 graus al Pas i 16 a Andorra la Vella, i màximes que s'enfilaran fins als 34 a la capital o els 19 al Pas de la Casa.

L'onada de calor persistirà fins al dimarts, quan les temperatures màximes baixaran entre 4 i 5 graus, tot i que les mínimes es mantindran, i arribaran diferents línies d'inestabilitat que poden deixar ruixats tempestuosos a les tardes al llarg de la setmana vinent.

Consells de Protecció Civil

Protecció Civil ha emès una sèrie de consells per fer front a l'onada de calor. El cos demana reduir les activitats físiques intenses en les hores de més calor, hidratar-se i protegir-se el cap i aturar-se en zones d'ombra per evitar patir una insolació. Protecció Civil també recorda tenir cura dels col·lectius vulnerables i de les mascotes.