La posada en marxa del Pla Gastronòmic d’Andorra va tenir lloc ahir amb la celebració de la primera jornada formativa per al sector, centrada en el màrqueting i la comunicació gastronòmica. L’acte va reunir una setantena de professionals, entre cuiners, empresaris, membres de sala i productors, que van compartir coneixements i eines per reforçar la visibilitat del sector.

El ministre de Turisme, Jordi Torres, va inaugurar la sessió destacant que comença una nova etapa de treball conjunt entre el sector públic i privat, “sota el concepte únic de gastronomia d’alta muntanya, que ens diferencia i posiciona com a país”.

La jornada va abordar temes essencials per al desenvolupament del sector, com la transformació digital, la gestió de la reputació en línia, el paper de les xarxes socials en la visibilitat dels restaurants i el posicionament en plataformes de reserves. Les ponències van estar impartides per especialistes reconeguts en comunicació, màrqueting i gastronomia.

Segons el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, la sessió s’inscriu dins un projecte més ampli que contempla properes formacions centrades en la bodega i la sala, la celebració del Campus Andorra Orígens i accions de promoció internacional. El Pla Gastronòmic vol impulsar el sector des dels pilars del territori, el producte i les persones.