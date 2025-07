Andorra Endavant rebutja que l’Estat indemnitzi víctimes de violència de gènere

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant (AE) insisteix a oposar-se a que l'estat indemnitzi les víctimes de violència de gènere. El grup parlamentari "defensa un model alternatiu" i proposa la creació d'un Fons de Garantia, "exclusivament alimentat per multes penals imposades als agressors solvents", per evitar que sigui l'Estat qui assumeixi les compensacions econòmiques quan els agressors siguin insolvents.

AE aposta per una reforma del Codi Penal, amb sancions obligatòries d'entre 1.000 i 20.000 euros, segons la gravetat del delicte, per nodrir el fons de garantia; l'expulsió del territori durant 5 anys per a no nacionals; pena d'arrest i multa específica per a casos d'assetjament sexual; i la incorporació de la temptativa, la inducció i la difusió per xarxes socials com a formes punibles de violència.