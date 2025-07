Andorra acollirà l'Assemblea general de serveis de predicció d'allaus el 2029

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra ha estat seleccionada per acollir l’any 2029 l’Assemblea General de Serveis de Predicció d’Allaus Europeus (EAWS), un esdeveniment que reuneix tècnics i experts de tots els països europeus amb zones d’allaus actives. La decisió s’ha pres durant la reunió que ha tingut lloc aquesta setmana a Seegau, a l’estat austríac de Styria, on una delegació del Servei Meteorològic Nacional hi ha participat activament.

La candidatura andorrana ha estat valorada positivament per la seva combinació de competència tècnica i coneixement del terreny, tenint en compte la dimensió del país i la seva experiència directa amb les zones d’allaus. A més, la proposta també ha integrat una oferta cultural i logística atractiva per als assistents.

L’objectiu principal de l’assemblea és millorar la comunicació i la comprensió del risc d’allaus, amb la finalitat de reduir el nombre d’accidents i víctimes. Durant la trobada d’aquest any, els experts han treballat en l’actualització de l’escala de perill d’allaus i en la seva correspondència amb els nivells d’avís meteorològic, dues línies de treball en què Andorra hi ha tingut una participació destacada.