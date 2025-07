Alerta per una tendència creixent de ciberatacs al país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La tendència dels atacs digitals no ha deixat de créixer i multiplicar-se any rere any al país. Així ho ha afirmat el director de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom, César Marquina, durant la jornada de ciberseguretat organitzada per la mateixa entitat que s'ha celebrat aquest divendres a l’Starc Hotel d’Andorra la Vella. Marquina, de fet, ha assegurat que aquesta tendència es basa en dades reals que s'han recollit en gràfics elaborats per la mateixa Agència Nacional de Ciberseguretat, que també ha participat en la jornada. "Hem tingut ocasió de sentir el ministre Rossell en l’obertura, parlant d’aquest nivell de risc creixent. Andorra, com molts altres països, està vivint una sobreexposició al món digital, que comporta una sèrie de riscos que cal mitigar" ha explicat Marquina, mentre reconeixia que evitar completament aquests riscos és gairebé impossible. "Hem d'insistir en la importància de la prevenció. Hem de conscienciar les persones, les empreses, i intentar ser tan resilients com sigui possible".

Marquina també ha volgut deixar clar que aquesta jornada no ha tingut cap relació amb l’anunci fet fa uns dies sobre l’increment del nivell de risc nacional davant dels paranys d’atacs fraudulents provinents de l’exterior. “Aquesta jornada estava planificada amb molta antelació, però és cert que cal parlar-ne i fer-ne divulgació, perquè és la realitat amb què ens trobem” ha explicat el director de l’Oficina Digital d’Andorra Telecom. En aquest sentit, Marquina ha puntualitzat que, actualment, la principal preocupació a Andorra és la protecció de la informació sensible dels negocis, especialment davant dels atacs més freqüents: el 'phishing' i els 'ransomware'. “Aquests atacs poden interrompre l’activitat empresarial, generar pèrdues importants i, per tant, tenen un impacte directe en la societat. Són els riscos dels quals ens hem de protegir a curt termini, perquè representen les tendències actuals” ha advertit. Pel que fa a altres amenaces més complexes, com ara les denegacions de servei (DDoS), Marquina ha assenyalat que aquestes requereixen una resposta més àmplia i coordinada, en què intervenen actors com Andorra Telecom i l’Agència Nacional de Ciberseguretat, que treballen per garantir una protecció global a escala de país.

La jornada ha comptat amb la participació d’experts destacats en l’àmbit de la ciberseguretat, com el president del capítol d’ISACA Barcelona, Ramsés Gallego, el ponent de la conferència 'Govern de l’ambigüitat', Javier Peris, l’expert en ciberseguretat d’Andorra Telecom, Marc Rodríguez, i el director de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Jordi Ubach. En aquest context, Javier Peris ha remarcat que la ciberseguretat no pot ser considerada com un projecte puntual ni com una solució externa que es contracta i s’implanta. “És un procés continu que ha de formar part de l’estratègia anual de les organitzacions” ha subratllat, mentre ha afegit que “aquest canvi de mentalitat i d’enfocament és el que avui s’ha posat de manifest durant la jornada. És absolutament necessari que els empresaris el facin seu, que entenguin que cal integrar la seguretat en els òrgans de govern, de decisió, i en els plans anuals i estratègics de les seves organitzacions”.