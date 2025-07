El 85% de la població escolta música diàriament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El 84,6% de la població escolta música diàriament, segons una enquesta del servei d'Estadística feta l'any passat. Aquesta activitat es converteix en la més habitual, seguida de llegir almenys un llibre a l'any (76,2%) i veure la televisió diàriament (66,7%). L'increment de l'escolta de música i de la ràdio és especialment marcat entre la població jove, mentre que el consum de televisió disminueix considerablement entre els menors de 45 anys.

En l’àmbit de la lectura, s’observa un lleuger descens en els hàbits lectors de la població. El percentatge de persones que afirmen haver llegit almenys un llibre a l’any disminueix del 78,5% al 76,2%, amb una caiguda especialment notable en la lectura per motius de feina o estudis, apunta Estadística. Aquest descens es correspon amb un augment del nombre de persones que no llegeixen cap llibre per motius laborals. Tot i això, la lectura per oci es manté com la principal motivació lectora, amb una reducció més moderada, passant del 70,1% al 67,1%.

Pel que fa a les visites a espais culturals, les dades mostren una disminució generalitzada, destacant especialment la caiguda en les visites a jaciments arqueològics i a museus. No obstant això, els monuments mantenen un nivell elevat d’assistència.

L’assistència a concerts de música moderna ha augmentat lleugerament i es consolida com l’opció més popular, segons destaca l'enquesta, que també mostra com altres expressions com el circ i l’òpera han experimentat descensos notables. Pel que fa a les altres activitats culturals, el cinema continua sent l'activitat presencial més realitzada.

Augment del consum cultural digital

El percentatge d’individus que realitzen més de quinze activitats culturals ha passat del 17,2% al 8,8%, mentre que augmenta de manera significativa el grup amb baixa pràctica cultural (d’1 a 5 activitats). Aquesta tendència, apunta Estadística, es veu contrarestada per un augment en el consum cultural digital, com ho evidencien les dades de contractació de serveis de pagament, amb un creixement destacat de plataformes com Netflix, Amazon Prime i Max (antic HBO).