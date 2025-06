Vols internacionals controlats al nou heliport nacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’heliport nacional de la Caubella tindrà operativitat per a vols internacionals des del moment que entri en funcionament. Així ho va confirmar ahir el ministre portaveu, Guillem Casal, que va assegurar que “tot el procés estarà encarrilat” quan la infraestructura estigui enllestida.

La secretaria d’Estat de Transports i Mobilitat treballa conjuntament amb el ministeri d’Interior per establir els controls fronterers necessaris, en coordinació amb els països d’origen dels vols. La policia disposarà d’espais específics a l’heliport per efectuar els controls migratoris “segons la procedència del vol”, però no hi haurà una oficina permanent.

Casal va defensar la compatibilitat del projecte amb la preservació del medi ambient. Tot i que s’han talat arbres per fer-hi lloc, l’afectació representa només un 2% de la massa forestal de la zona, segons va apuntar. A més, el ministre va recordar que el desembre passat va proposar una visita a l’entitat Apapma per mostrar-los l’evolució de les obres i els detalls tècnics i ambientals.

El nou heliport substituirà l’actual infraestructura ubicada la Massana, que, segons Casal, “necessitava una posada a punt o adaptació a normativa”. A partir del 2026, la Caubella esdevindrà la porta d’entrada i sortida del país per via aèria.