La venda de forfets de temporada a preu reduït finalitza dilluns

La venda a preu reduït dels forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass finalitza dilluns. Grandvalira Resorts informa que les unitats disponibles en el període Early Boooking estan limitades a 3.000, i que la compra es pot fer online als webs de les tres estacions i amb la possibilitat de pagament fraccionat. Actualment, l’Andorra Pass es pot adquirir a un preu de 460 euros per als residents al Principat i 855 euros per als no residents al Principat. El dimarts 1 de juliol es passarà al període Promo, i el preu de l’Andorra Pass passarà a ser de 490 euros per a residents i 970 euros per a no residents. Pel que fa al Nord Pass, actualment el preu és de 290 euros per als residents i 645 euros per als no residents, i a partir del dimarts el preu serà de 299 euros i 750 euros, respectivament. Les persones que disposin d'un Andorra Pass o un Nord Pass d'aquesta temporada, gaudiran d'un 5% de descompte addicional en la renovació per al forfet de temporada de l'any vinent, informa Grandvalira.

L’Andorra Pass és el forfet de país que permet esquiar de forma il·limitada a qualsevol de les estacions andorranes: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís. Per la seva banda, el Nord Pass dona accés il·limitat a les estacions de les valls del nord: Pal Arinsal i Ordino Arcalís, a més d’incloure fins a quatre dies d’esquí a Grandvalira, en el cas dels no residents a Andorra, i fins a dos dies en el dels residents andorrans.