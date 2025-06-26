COSSOS ESPECIALS
Urbans amb càmeres, en procés
Andorra la Vella, Canillo, Encamp i Sant Julià convoquen un concurs conjunt per adquirir 34 dispositius de videovigilància
Els comuns ultimen la compra dels dispositius de videovigilància corporal que podran dur a sobre els agents de circulació, una eina que s’ha justificat per reforçar l’exercici de les competències dels urbans i per protecció, dels uniformats i dels ciutadans. Quatre corporacions –Andorra la Vella, Encamp, Canillo i Sant Julià– han convocat un concurs conjunt (que centralitza Encamp) per formalitzar-ne l’adquisició i el manteniment. Els altres tres ja els tenen preparats a l’espera de la regulació que n’ha de fixar les regles d’ús. Entre les que encarreguen en primera instància els quatre comuns que tot just han licitat la compra i els que ja han adquirit els altres tres, els set cossos de circulació parroquial sumaran una cinquantena de dispositius de gravació.
El plec de bases del concurs conjunt apunta que la compra inicial serà de cinc càmeres per a Canillo (que compta amb una partida de 5.000 euros per finançar-les), deu per a Encamp (8.500 euros), quinze per a la capital (15.000 euros) i quatre més per a Sant Julià (4.000 euros). Escaldes ja s’ha dotat de cinc dispositius, la mateixa quantitat que té Ordino, mentre que la Massana n’ha comprat deu. Però el concurs conjunt preveu que la xifra de càmeres augmenti en quatre anys: Canillo en preveu fins a 15, Encamp fins a 20, Andorra la Vella fins a 40 aparells i Sant Julià fins a 20.
L’edicte estableix que les empreses podran presentar ofertes fins al 6 d’agost. Les prescripcions tècniques requerides apunten que han de ser dispositius amb bateria suficient per poder enregistrar durant un torn de treball complet (12 hores), amb imatge i so d’alta qualitat, i que ha de tenir la funcionalitat que permeti reconèixer els trets facials de la imatge també en un entorn fosc. L’empresa adjudicatària ha de facilitar, alhora, el programari de gestió que compleixi els estàndards de seguretat i protecció de dades establerts per normativa. Es fixen condicions com ara un control d’accés restringit, que permeti la descàrrega automatitzada o la gestió centralitzada del contingut. I s’ha de completar amb un sistema d’emmagatzematge blindat, que asseguri que només hi pot accedir el personal autoritzat de cada corporació. L’adjudicatària haurà d’assumir, a més, el manteniment de tot l’engranatge.
El pas final és la reglamentació; la Llei dels agents de circulació aprovada el 2023 permet l’ús d’aquests dispositius però estableix que “els comuns desenvoluparan reglamentàriament el port dels dispositius mòbils de videovigilància i els procediments a seguir per a l’obtenció i tractament de les dades personals amb subjecció a l’establert a la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei qualificada de protecció de dades personals vigents”. Un reglament pràcticament enllestit el mes passat i que haurà de validar cada corporació.
LA PLANIFICACIÓ
- LA LLEI POSSIBILITA ELS DISPOSITIU. La Llei dels agens de circulació aprovada el 2023 permetia l’ús de les càmeres corporals, una opció subjecta a una reglamentació que s’està ultimant.
- ELS COMUNS COMPREN EL MATERIAL. Els comuns han planificat la compra dimensionada en funció del cos. Escaldes, per exemple, en té cinc perquè la portarà un agent de cada unitat.
- REGULACIÓ ESPECIFICA A LA RECTA FINAL. La comissió interparroquial de circulació ha treballat la reglamentació específica per fer funcionar les càmeres i ara l’haurà de validar cada comú.
SANT JULIÀ IMPULSA CANVIS AL SERVEI PER FALTA D'EFECTIUS
Per comandar els canvis el conseller de Circulació, Cristian Mayoralas, assumirà el càrrec a temps complet a partir del setembre. “Una mesura que permetrà una dedicació exclusiva al desplegament de les accions previstes i una millor atenció a les necessitats del departament i de la ciutadania”, va justificar el comú.