APROPAMENT A LA UE
El tancament de l’acord amb la UE trigarà
La decisió estarà en mans de la nova presidència, que es compromet a mantenir-lo al dia
El cap de Govern, Xavier Espot, va informar ahir els membres del Pacte d’Estat per a l’acord d’associació que la decisió de signatura de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea s’endarrereix, tal com va avançar el Diari. D’aquesta manera, les properes passes es traslladaran ja a la nova presidència, la danesa, que estarà al capdavant del Consell de la UE durant una legislatura que començarà el juliol.
Els treballs duts a terme durant els darrers mesos entre els estats membres, sota la presidència polonesa del Consell, han estat intensos i han permès resoldre diverses qüestions que generaven debat entre els països al voltant d’aquest projecte. Falta encara, però, acabar de definir la naturalesa jurídica de l’acord, una decisió política que els països han de prendre per unanimitat i que definirà la consideració jurídica del text, és a dir, en definitiva si és un acord mixt o un acord no mixt (EU only).
Davant del proper canvi de presidència, ja fa setmanes que el Govern treballa perquè l’acord d’associació es mantingui a l’agenda de la Unió Europea. La nova presidència s’ha compromès a mantenir l’acord en l’ordre del dia de les reunions del grup EFTA, encarregat d’aquesta qüestió. Un cop quedi resolt el debat en aquest fòrum, es traslladarà a instàncies superiors fins a arribar al Consell de la UE, òrgan que aprovarà la decisió de signatura de l’acord i, alhora, la seva naturalesa jurídica.
Una vegada es publiqui la decisió de signatura per part del Consell de la Unió Europea, s’autoritzarà, immediatament, la Comissió Europea a signar l’acord amb Andorra i San Marino. Aquesta signatura no tindrà cap efecte jurídic sinó que significarà estabilització del text i donarà el tret de sortida als respectius tràmits de ratificació, que en l’àmbit europeu inclouen aprovació del Parlament Europeu i, a Andorra, la convocatòria del referèndum consultiu.