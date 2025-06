La sessió de l’APCE se centra en els drets humans a través de l’esport

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sessió d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) amb la participació de la delegació del Consell General encapçalada per Berna Coma i formada per Meritxell Alcobé i Susanna Vela va finalitzar ahir.

Alcobé va participar com a oradora al debat conjunt centrat en els drets humans a través de l’esport i va remarcar la importància de valors com la transparència, la inclusió i el respecte dels drets humans en la governança dels drets humans. Va fer servir com a exemple l’experiència recent d’Andorra com a amfitriona dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. Va assegurar que s’ha centrat en la cooperació, el respecte i la cohesió social.