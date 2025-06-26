AVUI AL CONSELL GENERAL
Serrano jura com a Copríncep en una cerimònia solemne
El bisbe Josep-Lluís Serrano pren possessió avui com a Copríncep episcopal amb una cerimònia institucional que combinarà un recorregut públic i un acte solemne al nou hemicicle del Consell General. L’acte començarà a les 10.50 hores amb l’arribada del Copríncep a la plaça Benlloch i el seu recorregut pel carrer de la Vall fins a la Casa de la Vall. A les 12.00 hores, al Parlament, s’iniciarà la sessió solemne amb l’entrada del Copríncep i dels síndics. El síndic general obrirà l’acte amb un discurs, seguit del jurament del Copríncep, la seva investidura amb la medalla institucional i la interpretació de l’himne nacional. Posteriorment, el Copríncep llegirà el seu discurs i el síndic tancarà la sessió. Tots els assistents hauran d’anar vestits de manera formal i seguiran un protocol precís de moviments i posicionament a l’hemicicle.
A les 12.45 hores es preveu la sortida dels convidats, que seran guiats per personal del Consell General cap a l’exterior, on a les 13.00 tindrà lloc l’acte d’honor a la bandera. Aquest moment comptarà amb honors del cos de policia, el sometent i la interpretació de l’himne per part d’un quartet de l’ONCA. El públic podrà seguir el recorregut des de zones habilitades i amb serveis com fonts d’aigua potable i lavabos. A més, el Centre de Congressos oferirà una sala amb 200 seients per a persones grans o amb mobilitat reduïda. Tot el dispositiu estarà coordinat amb Protecció Civil, Policia i Creu Roja.