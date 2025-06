El Pla Gastronòmic arrenca amb una jornada formativa sobre màrqueting i comunicació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Pla Gastronòmic d’Andorra ha iniciat el desplegament amb la celebració d’una jornada formativa centrada en el màrqueting i la comunicació gastronòmica. La sessió, que ha tingut lloc aquest dimecres al matí, ha reunit una setantena de professionals del sector, entre cuiners, empresaris, personal de sala i productors del país.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha inaugurat la jornada destacant la voluntat d’establir una col·laboració estratègica entre el sector públic i el privat, centrada en la “gastronomia d’alta muntanya” com a element diferenciador i identitari d’Andorra. L’activitat ha comptat amb ponents de prestigi com Benjamín Lana (Vocento Gastronomía), Chema León (Makro), Lisa Abend (The New York Times, Time), Cristina Jolonch (La Vanguardia, 50Best), Quique Dacosta (xef amb tres estrelles Michelin), Lola Montes (Mateo&co), Andrea Fernández (The Fork) i Aroa Sánchez (BrandCrops).

Les ponències han abordat temes com la transformació digital, la gestió de la reputació en línia, la comunicació amb mitjans, el posicionament a plataformes de reserves, l’ús de xarxes socials i la construcció de marca personal.

Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, ha remarcat que aquesta formació s’emmarca en un projecte ampli que inclou accions com el Campus Andorra Orígens, formacions sobre bodega i sala, i presentacions internacionals a ciutats com Barcelona, Madrid i al sud de França, amb àpats col·laboratius entre xefs andorrans i figures reconegudes.