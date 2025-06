Maquetes de les esglésies romàniques per a persones amb discapacitat audiovisual

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Cultura ha impulsat el projecte 'Descobreix amb les mans', per fer més inclusives les visites a les esglésies romàniques. L'objectiu és reproduir les esglésies romàniques del Principat a través de maquetes per a persones amb discapacitat audiovisual, i així transmetre els volums arquitectònics de l'art romànic del país. Aquestes maquetes, elaborades a través de la impressió 3D per part de l’empresa Decibel, estaran disponibles en una primera fase a les esglésies de Santa Coloma, de Sant Serni de Nagol i de Sant Climent de Pal. L’any vinent s’instal·laran a Sant Joan de Caselles, el conjunt històric de les Bons, Sant Martí de la Cortinada i Sant Miquel d’Engolasters.

"'Descobreix amb les mans' avança en el desplegament del Pla estratègics de museus i monuments 2024-2030, i, en concret, amb aquelles línies estratègiques vinculades amb els monuments i amb l'accessibilitat d'aquests", ha assegurat el director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval.

Les reproduccions estaran disponibles a l'estiu, coincidint amb la celebració un any més del projecte Romànic de bat a bat, a través del qual l'àrea de Museus i Monuments obre les esglésies romàniques més destacades del país amb servei de visites guiades els mesos de juliol i agost.