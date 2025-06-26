CONSELL DE MINISTRES
Les adjudicacions dels pisos socials de Canillo encaren la recta final
Una vintena de renúncies més tard, el Govern acabarà d’atorgar les vivendes de Sant Joan de Caselles aquest mes
El procés d’adjudicació dels habitatges de Sant Joan de Caselles, a Canillo, ja està encarrilat i finalitzarà aquest mateix mes. Després d’una vintena de renúncies i més d’un mes de gestions, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va informar en el Consell de Ministres que, dels 23 pisos, vuit ja estan adjudicats, dotze es troben en la fase final –a l’espera de la signatura per part dels adjudicataris–, i dos més queden pendents d’un nou concurs per cobrir les darreres renúncies. A banda, un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda també està per adjudicar, tot i que no serà necessari resoldre aquest cas abans de repartir els següents pisos.
Un cop completada aquesta fase, el Govern podrà començar a adjudicar els 14 habitatges de la Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, així com els 20 de l’antic hotel Hermus, a Encamp, que havien quedat a l’espera de tancar el procés de Canillo. Tot seguit, s’obriran les convocatòries per a l’adjudicació dels 70 pisos dels blocs de Ribasol, a Arinsal. De cara a finals d’any, el Govern preveu adjudicar els 44 pisos de Borda Nova 1, els 14 de la Font del Ferro i els 25 situats al Coll d’Ordino.
Tot en marxa
Tot el parc públic d’habitatge a preu assequible ja està licitat, adjudicat o en procés de construcció, amb l’objectiu de posar en circulació 500 pisos l’any 2027. En aquest sentit, el ministre Casal va anunciar l’aprovació de la licitació per a la construcció d’un nou edifici al carrer Terra Vella, 32-34 d’Andorra la Vella.
El projecte preveu dues plantes subterrànies destinades a aparcament, una planta baixa i una primera planta amb usos mixtos (local comercial, habitatge i espai públic), i sis plantes addicionals d’habitatges. En total, l’edifici comptarà amb 42 pisos d’una a tres habitacions, un local i 52 places d’aparcament.
L’edifici es construirà en una parcel·la cedida pel Comú d’Andorra la Vella, fruit d’un acord signat l’any 2020, mitjançant el qual la corporació cedia al Govern una parcel·la de cessió urbanística obligatòria i gratuïta per a equipaments públics. A canvi, el Govern es comprometia a edificar-hi un bloc de promoció pública destinat al mercat de lloguer a preu assequible.
Museu Nacional
Pel que fa al futur Museu Nacional, el Govern continua considerant prioritari ubicar-lo a l’emplaçament del pàrquing de l’antiga plaça de braus, propietat del Comú d’Andorra la Vella. El portaveu de l’executiu va remarcar que s’està treballant per trobar una entesa amb la corporació comunal, tenint en compte que tant Demòcrates com Enclar portaven aquesta proposta als respectius programes electorals.
“El que demanem al Comú és trobar la manera de treballar plegats”, va expressar Casal. Mentrestant, el ministeri de Cultura ja treballa en la definició del contingut de l’espai museístic.
ALTRES PUNTS
Agricultura destina 230.000 euros per bonificar el benestar animal i la biodiversitat.
DESVIACIONS
Licitats els treballs d’un nou tram de la desviació de la Massana que connecta el pont de Palanques al telecabina.
NACIONS UNIDES
Xavier Espot i Imma Tor participaran en les reunions del programa d’FFD4.