Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El fluix de vehicles per les fronteres ha disminuït un 2,9% al maig, en passar de 350.641 l'any passat a 340.507, segons publica Estadística. La reducció és molt més elevada en el pas des de França, amb una caiguda del 10,8%, de 122.746 a 109.470, provocada per la baixada de l'entrada de turismes, ja que la de vehicles pesants ha pujat de 1.118 a 2.539. Les xifres de la frontera hispanoandorrana han augmentat durant el mes passat en un 1,4%, que correspon a 218.312 turismes i 12.725 camions.

L'evolució de l'entrada de vehicles d'aquest any registra gairebé el mateix descens del maig, amb un 2,8% menys per la baixada d'1,7 milions a 1,65, segons detalla l'informe. Les dades acumulades només són positives per al fluix de turismes des d'Espanya, un 2,4% d'increment, i en el total d'arribades pel riu Runer, un 1,2% més que es concreta en 1.163.006 vehicles. La caiguda per la frontera francoandorrana és de l'11% en els primers cinc mesos de l'any, en passar de 545.973 vehicles a 485.944, segons indica el departament d'Estadística.