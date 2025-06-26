JUSTÍCIA
El Constitucional suspèn l’expulsió de l’home que tocava embarassades
L’alt tribunal analitzarà si era conscient dels actes tenint en compte la discapacitat
El Tribunal Constitucional ha suspès provisionalment l’ordre d’expulsió d’un resident de 48 anys condemnat per haver fet tocaments a dones embarassades. L’home, que vivia a Sant Julià de Lòria i que pateix una discapacitat elevada i autisme, va ser objecte d’un recurs d’empara per part dels seus advocats, que consideren que el procés podria haver vulnerat diversos drets fonamentals. El recurs ha estat admès a tràmit, fet que permet a l’home tornar al Principat mentre el Constitucional estudia el cas.
El TC permet el retorn al país mentre resol el recurs d’empara
Ara el tribunal haurà de deliberar si, donades les condicions mentals de l’acusat, aquest era conscient que els actes que va cometre constituïen un delicte. Entre les presumptes vulneracions esmentades per la defensa, s’hi inclouen els drets a la igualtat, a un procés amb totes les garanties, a la defensa, i als drets jurídics de les persones amb discapacitat.
La defensa al·lega vulneració de drets per no considerar la seva discapacitat
Els fets es remunten a diversos episodis denunciats per dones embarassades que afirmaven haver estat tocades de manera inapropiada. L’home s’hauria fet passar per ginecòleg per acostar-se a les víctimes i, sota el pretext de prendre el pols, els tocava la panxa i, en algun cas, la zona genital. La policia va detenir-lo a Sant Julià després de rebre diverses denúncies i confirmar que es tractava d’un cas reincident. Algunes víctimes van declarar haver-se sentit paralitzades i en situació violenta durant les interaccions.
Ordenança
El cas va derivar en una ordenança penal per la via ràpida. El batlle de guàrdia va dictar una condemna de sis mesos de presó ferma, amb quatre mesos addicionals substituïbles per set anys d’expulsió. L’home va ingressar al centre penitenciari de la Comella, però després de complir la condemna va ser expulsat administrativament. Ara, amb la suspensió dictada pel Constitucional, ha pogut retornar a Andorra mentre s’analitza si el procediment i la condemna van tenir en compte de manera suficient la seva condició mental. La decisió del Constitucional va ser publicada ahir al BOPA.
NOVA SENTÈNCIA CONTRA LA BATLLIA PER RETARD EXCESSIU
El Constitucional considera que la causa no presentava una complexitat que justifiqués la seva dilació i que la inacció reiterada de la Batllia, malgrat els múltiples escrits del recurrent, constitueix una violació del dret a un procés amb garanties. Per aquest motiu, atorga l’empara i declara el dret del recurrent a ser indemnitzat per danys morals i econòmics, a determinar per la jurisdicció ordinària.
El tribunal ha constatat que entre la incoació de la causa, el 18 de setembre del 2019, i l’arxivament dictat per la Batllia el 19 de maig del 2025, el procediment va romandre obert durant cinc anys i vuit mesos, amb llargs períodes sense cap actuació judicial. És una nova sentència per a una justícia lenta.
La causa va estar oberta més de cinc anys i mig