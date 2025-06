Alerta per missatges suplantant a la policia per pagar una multa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha alertat de l'enviament de manera massiva de missatges suplantant al cos. Els missatges, provinents d'un número espanyol, arriben a telèfons andorrans demanant el pagament d'una falsa multa. La policia informa que "nosaltres mai et contactaríem així per pagar una multa", i demana no clicar a l'enllaç i no donar cap dada ni fer cap pagament, evitant així caure en el parany.