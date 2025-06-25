Andorra Turisme
Venudes 42.000 entrades de l'espectacle del Cirque du Soleil
El dissabte és el dia que suscita més demanda
El nou espectacle del Cirque du Soleil, sota el títol IL·LU, ja ha venut 42.000 entrades, superant així la meitat de les localitats. La xifra és similar a la de l'any anterior. Els compradors són majoritàriament d'Espanya, Andorra i França, tot i que la llista inclou fins a 33 nacionalitats. Andorra Turisme també destaca que els dies que susciten més demanda són els caps de setmana, especialment els dissabtes. Les entrades més venudes són les prèmium, preferents i centrals.
Enguany el preu de les localitats varia en funció de la zona i del dia, amb preus que van des dels 19 euros -entre setmana i laterals- als 59 euros- entrades prèmium de cap de setmana-. L'espectacle es representarà fins a 22 vegades al llarg de l'estiu i els 25 artistes participants van arribar a Andorra el passat dia 17 i, des de llavors, fan assajos diaris.