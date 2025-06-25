L'ITINERARI DEL TABAC
La ruta nocturna dels albanesos
Els contrabandistes entren i surten pel Pas de la Casa després de comprar tabac a les gasolineres que troben obertes
La lluita contra el contraban de tabac no té descans. L’activitat no cessa malgrat les mesures per dificultar la compra i els majors controls policials. Les bandes organitzades estan ben definides: marroquins, algerians, i uns albanesos que es distingueixen perquè són molt més discrets, intenten passar desapercebuts i operen de manera diferent. De fet, la seva presència no és cap novetat, el focus s’ha posat en les màfies nord-africanes que es mouen pel Pas de la Casa sense cap temor, entrant en els comerços i deixant les bosses de plàstic amb cartrons de tabac en territori francès, a escassos metres d’Andorra però fora de la jurisdicció de la policia.
El primer vehicle obre pas, el segon carrega i el tercer vigila rere la línia del comboi
Els albanesos han ideat un sistema més pràctic i còmode. Acostumen a entrar per la frontera del Pas de la Casa quan comença la nit, entre les 22 i les 23 hores –encara que ara sembla que han avançat a les 19 hores– i fan una gira amb cotxe amb quatre ocupants pel Principat fins a Sant Julià de Lòria aturant-se a les diferents benzineres, on compraven 10 cartrons cadascun, fet que suposa 40 cartrons en cada gasolinera oberta. La llei de modificació de la Llei de control de les mercaderies sensibles aprovada l’abril passat estableix nous llindars per al pagament en la compra de tabac i es demana l’ús de targeta bancària en el cas de quantitats superiors als 376 cigars i cinc cartrons de tabac, tot i així el diferencial de preus amb França manté l’atractiu. Una volta de nit pels sortidors del Principat suposa uns suculents ingressos per als albanesos, que no dubten a travessar de tornada el pas duaner de nit, quan els controls són més laxos –tant per part andorrana com francesa– o simplement no n’hi ha. Els conductors segueixen una logística molt clara: el primer vehicle fa funció d’observador, avançant-se per detectar controls o presència policial, mentre que el segon transporta la càrrega principal. De vegades hi ha un tercer cotxe que segueix el comboi per reforçar la cobertura. Aquest sistema permet reaccionar ràpidament davant qualsevol incidència i minimitza el risc de confiscació. El que més preocupa és que darrerament estan fent servint menors per a les seves operacions, conscients que per edat no poden ser condemnats a la presó i que el càstig serà inferior.
Un advocat francès denuncia la complicitat d’establiments andorrans
A l’estiu aprofiten la bonança i fardell a l’esquena arriben a França des de la Vall d’Incles passant pel coll Font d’Argent. O bé per Arcalís. “No volen conflictes, treballen d’una manera diferent dels magrebins”, apunten fonts properes a la policia.
Judici
Les detencions de contrabandistes d’aquesta nacionalitat són constants. Quatre ciutadans albanesos residents a Tolosa van ser condemnats el 17 de juny pel tribunal de Foix a sis mesos de presó amb suspensió de pena per un delicte de contraban de tabac i blanqueig de diners. Els fets es remunten a l’11 de juny, quan diversos automobilistes van alertar la gendarmeria sobre un comboi de vehicles que baixava a gran velocitat des del Pas de la Casa, segons informa La Dépêche. El ministeri públic va sostenir que els acusats, d’entre 24 i 31 anys, es repartien les funcions dins d’un sistema organitzat: un vehicle obria pas, un altre transportava la mercaderia i un tercer seguia el comboi. La policia va aconseguir interceptar dos dels vehicles, trobant-hi sacs d’esport abandonats amb 115 cartutxos de cigarrets i 17 paquets de tabac de liar. En una altra intervenció, gràcies a l’avís d’un camioner espanyol, es van detenir tres persones més, entre elles un menor.
Durant el judici, els quatre homes van negar qualsevol implicació i van assegurar que havien anat a Andorra per fer compres. Un d’ells va declarar que s’havia avariat el cotxe i havia estacionat prop d’un aparcament de camions. Van insistir que no havien viatjat junts i van posar en dubte les proves, demanant la comprovació de càmeres de seguretat i empremtes d’ADN. El fiscal va qualificar les explicacions d’inversemblants i va considerar provat que els quatre formaven part d’una operació de contraban estructurada. A més de la pena de presó, el tribunal va decretar la prohibició de residència a l’Arieja durant tres anys i va imposar una multa de 15.000 euros.
Tot i que un dels acusats va ser absolt del delicte de blanqueig, els altres càrrecs es van mantenir. Els seus advocats, però, van anar més enllà i van carregar contra el sistema comercial andorrà. Un dels lletrats va denunciar que alguns establiments col·laboren activament amb els compradors, ajudant-los a carregar grans quantitats de tabac al maleter, malgrat saber que poden ser detinguts pocs quilòmetres més avall. Va qualificar aquesta pràctica de “sistema problemàtic” i va acusar les autoritats de fer “els ulls grossos”.