TRADICIONS
La revetlla de Sant Joan tanca sense incidents remarcables
Els serveis d’emergència destaquen el bon comportament ciutadà
La revetlla de Sant Joan, una de les nits més emblemàtiques i celebrades del calendari festiu, s’ha desenvolupat de manera particularment tranquil·la i sense incidents destacables a tot el territori andorrà. Tant les autoritats com els serveis d’emergència han coincidit a destacar el bon comportament ciutadà i l’absència de situacions que requerissin una actuació especial.
Segons va informar el cos de policia, durant la nit del 23 al 24 de juny no es va registrar cap intervenció relacionada amb aldarulls, baralles, destrosses o conductes imprudents ni es va efectuar cap detenció.
Al centre hospitalari no es van registrar atencions mèdiques
Pel que fa al cos de bombers, van assenyalar que no van haver de fer cap sortida vinculada directament amb la revetlla, ni per incendis, ni per accidents relacionats amb pirotècnia o fogueres. El torn de guàrdia, segons fonts del mateix cos, es va desenvolupar amb absoluta normalitat.
També des del centre hospitalari es va informar que no es van registrar atencions mèdiques rellevants. No hi va haver ingressos ni consultes per cremades, intoxicacions etíliques greus ni altres incidències habituals en aquest tipus de celebracions multitudinàries.
En definitiva, la revetlla de Sant Joan d’enguany va estar marcada pel civisme, la responsabilitat i la prudència, cosa que les autoritats van volrt posar en valor.