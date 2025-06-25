Successos
Rescatat al Bike Park un home de 40 anys per una caiguda
Fins el lloc s'han desplaçat dos membres del GRM i un infermer dels bombers
Els bombers han hagut de mobilitzar-se per realitzar un rescat al Bike Park de Pal, després que un home de 40 anys hagi patit "una caiguda d'alta energia" fent bici de descens, segons informen des del cos. Fins el lloc dels fets s'han desplaçat dos membres del GRM i un infermer dels bombers per tractar el ferit que, ha perdut el coneixement durant uns moments. Els agents han evacuat l'home en helicòpter i l'han traslladat a l'hospital.