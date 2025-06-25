Meteorologia
Previsió de ruixats intermitents durant la tarda
Els episodis seran més febles que els dies anteriors i duraran fins al vespre
L'ascens de latitud d'una pertorbació per l'oest peninsular, aportarà núvols a la tarda que provocaran ruixats intermitents fins al vespre, tot i que molt més febles que els dies anteriors, segons ha informat el servei de meteorologia. A partir de dijous entrarà una nova massa d'aire càlid. Les temperatures mínimes previstes a Andorra la Vella seran de 15 graus, mentre que al Pas de la Casa seran de 10. Pel que fa a les màximes seran de 32 graus a la capital i de 16 al Pas.
Els episodis de tempestes que es van produir durant el dia d'ahir van ser més moderats que els de dilluns, la qual cosa va permetre desactivar l'avís taronja. Segons meteorologia, les acumulacions de precipitacions van ser sobtades, arribant a 12,2 mil·lilitres a les Salines, dels quals 10,4 es van produir en només 30 minuts. A la Borda Vidal es van registrat 7,5 mil·lilitres; al Roc de Sant Pere 9,9 i al Bony de les Neres 12,2. A diferència de dilluns, els nuclis de precipitació més importants no han afectat els indrets més vulnerables.