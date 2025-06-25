Unió Europea
La presidència danesa del Consell de la UE es compromet a mantenir l'Acord a l'ordre del dia
A partir del setembre es preveuen un seguit d'accions informatives adreçades al sector empresarial
La presidència danesa del Consell de la Unió Europea s'ha compromès a mantenir l'Acord d'Associació en l'ordre del dia de les reunions del grup EFTA, encarregat d'aquesta qüestió. Així ho ha comunicat el cap de Govern, Xavier Espot, als membres del Pacte d'Estat per a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Espot també ha remarcat que els treballs duts a terme els darrers mesos, amb la presidència polonesa, han estat intensos i han permès resoldre diverses qüestions que generaven debat entre els països al voltant d'aquest projecte.
Recta final del reglament sobre el referèndum
En la reunió s'ha avaluat la proposta de reglament de regulació del referèndum, que es troba en la fase final de redacció. Un cop es disposi d’un text del reglament estabilitzat i consensuat, el Govern el compartirà amb tots els consellers generals de l’arc parlamentari, de forma excepcional.
Finalment, s’ha informat que a partir del setembre es preveuen un seguit d’accions informatives sobre l’Acord adreçades específicament al sector empresarial del país per donar resposta a les demandes expressades pel col·lectiu durant la darrera enquesta de conjuntura de la Cambra de Comerç.