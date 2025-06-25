Consell de ministres
L'heliport s'estrenarà amb vols internacionals i controls de la policia
Casal destaca que s'han complert totes les exigències mediambientals del projecte
L'heliport nacional que s'està construint a la Caubella, a Pal, tindrà vols internacionals des del moment que es posi en marxa. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que tot el procés "estarà encarrilat a terme quan la infraestructura estigui llesta" i ha explicat que la secretària d'Estat de Transports i Mobilitat, que lidera David Forné, i el ministeri d'Interior estan treballant perquè la policia faci els controls fronterers i estan fent els contactes internacionals per tancar l'operativa ja que s'ha de coordinar amb els països d'origen dels vols. Casal ha indicat que el cos de seguretat no tindrà un despatx sempre obert en les instal·lacions sinó que disposaran d'uns espais per controlar les arribades d'helicòpters "en funció de la procedència del vol" i ha especificat que es farà quan no hi hagi control des del lloc d'origen i des d'Andorra com a punt de sortida.
El ministre ha assenyalat que l'obra està seguint els terminis previstos i segons va anunciar el cap de Govern, Xavier Espot, en el Debat d'Orientació Política, el calendari és que la construcció acabi a finals d'any i que l'heliport estigui operatiu a la primavera del 2026.
Guillem Casal ha defensat que la infraestructura compleix tots els requisits mediambientals que es van marcar i com a titular de Medi Ambient ha recalcat que s'han tallat arbres per fer l'heliport però que l'afectació només representa un 2% de la massa boscosa d'aquella zona de Pal. El ministre ha exposat que al desembre va proposar una visita a Apapma per veure l'evolució de les obres i ha ressaltat que van fer un recorregut de tres hores on se'ls van donar tots els detalls del projecte tècnics i de medi ambient. I ha afegit que resta obert per fer visites a la Caubella o reunions per resoldre dubtes.
Casal ha remarcat que el Principat té ara un heliport al centre de la Massana que "era necessari modernitzar o posar a normativa i s'havia de posar una base de vols nacionals i d'emergències en un altre lloc", i ara es disposarà de la nova infraestructura que "serà la nostra porta aèria internacional" i qualsevol intercanvi de vols haurà de passar per allí, amb l'excepció dels dels serveis d'emergències.