Solidaritat
El Govern entrega un xec de 7.856 euros a Unicef Andorra
L'import correspon a la recaptació de la venda de samarretes de la Cursa Popular Illa Carlemany
El Govern ha fet entrega d'un xec de 7.856 euros a Unicef Andorra, provinents de la recaptació de la venda de samarretes solidàries de la Cursa Popular Illa Carlemany, que es va celebrar el passat 1 de juny, en la qual van participar 4.000 persones. En l'acte d'entrega han participat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes; la secretària de Salut, Cristina Pérez; i el director de comunicació i màrqueting d'Illa Carlemany, Andreu Invernón.
Durant l'acte també s'ha fet entrega de tres xecs als tres centres de primera ensenyança, guanyadors del premi Escola Activa, que han estat el col·legi Sagrada Família (400 euros), el col·legia Maria Janer (350 euros) i l'escola francesa de primera ensenyança de Santa Coloma (300 euros), així com un xec de 400 euros al Mare Janer, en la categoria de segona ensenyança.