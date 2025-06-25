REPRESENTANT DIPLOMÀTIC
L'Associació de Filipins aposta per Eduard Coll com a cònsol honorari
L'Associació de Filipins a Andorra (Filand) ha recomanat al consolat de Filipines amb seu a Barcelona nomenar Eduard Coll Poblet “per ocupar el prestigiós càrrec de cònsol honorari aquí a Andorra”. De la figura de Coll n’han volgut destacar “el seu impressionant currículum i la seva experiència en Dret” com a aspectes clau per ser considerat un candidat excepcional per aquest rol.
L’experiència en dret, principal aspecte clau
“La seva profunda comprensió de les nuances culturals i laborals entre les nostres nacions facilitarà sens dubte col·laboracions significatives i millorarà el benestar dels ciutadans filipins a Andorra”, van afegir des de Filand en una carta en què asseguren que “el lideratge i la visió” de Coll “promouran sens dubte la comprensió mútua i l’intercanvi cultural entre els nostres països”.