Sant Julià de Lòria
El Festival de música antiga dels Pirineus oferirà quatre concerts a Andorra
Sant Julià, Ordino, Canillo i Engolasters seran els escenaris de les actuacions
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) farà parada fins a quatre vegades al Principat. Aquest estiu l'esdeveniment musical organitzarà quatre concerts al país, dos més que els que hi va haver l'any passat. Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo i Engolasters seran els escenaris que acolliran un concert d'aquest festival, que té per objectiu acostar la música antiga als municipis del Pirineu. A més, el divendres 27 de juny, la parròquia laurediana també oferirà un concert social per a persones amb risc d'exclusió social. Aquest tindrà lloc a les 11 del matí a l'església parroquial, a càrrec de la mezzosoprano Cristina Segura i el guitarrista Bernardo Rambeaud.
"És un projecte que suma cultura, territori i cohesió social", ha declarat la consellera de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. "Des del comú de Sant Julià volem continuar apostant per aquesta iniciativa que va començar l'any 2023, amb el mandat anterior i que ens permet fer arribar la música antiga a un públic ampli i divers, en escenaris tan emblemàtics com l'església parroquial de Sant Julià i Sant Germà", ha descrit Areny. El 10 de juliol a les nou de la nit els lauredians i lauredianes podran escoltar Ensemble Leipzig 1723.
El cicle cultural a més d'oferir concerts, té per objectiu combinar la música amb el patrimoni cultural del Pirineu. Per aquest motiu, per cada concert hi ha planificades activitats complementàries. En el cas de Sant Julià de Lòria, es farà una visita guiada de descoberta del patrimoni urbà pels carrers de la parròquia unes hores abans d'arrencar l'espectacle musical.
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) per onzena vegada participarà en el FeMAP. El llac d'Engolasters tornarà a ser l'espai on se celebrarà la proposta Veneranda Dies Ensemble, el 19 de juliol a les vuit del vespre. "Per nosaltres és una oportunitat de posar en valor el llac d'Engolasters perquè és on s'emmagatzema l'aigua amb la qual FEDA genera el 80% de l'electricitat que es produeix al país, una electricitat que és 100% renovable i que per a FEDA i per al país té molt valor", ha assegurat la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el client de FEDA, Nerea Moreno. Abans del concert, també hi haurà una activitat cultural prèvia, pel qual se centrarà a explicar com es produeix l'energia, posant el punt de mira en "connectar la història i la natura que són dos valors que intentem posar de manifest", ha argumentat.
Aquest 2025 el Govern s'ha sumat a la iniciativa. Des del departament de Promoció Cultural expliquen que s'hi han afegit pels valors que transmet el festival. "La qüestió social, l'excel·lència artística, la descentralització i el turisme sostenible són valors amb els quals ens identifiquem plenament i amb els quals treballem contínuament des del ministeri", ha manifestat el director del departament de Promoció Cultural de l'executiu, Joan-Marc Joval. Un altre motiu per l'adhesió és perquè "ens connecta amb el patrimoni cultural i natural compartit que uneix els territoris del Pirineu i perquè ens projecta cap a l'exterior com un país actiu i compromès amb la cultura", ha precisat.
Ordino i Canillo seran seus de dos concerts enguany a diferència de l'any passat, que no hi van participar. El 8 d'agost el santuari de Meritxell oferirà al públic el Concerto Di Margherita, a les vuit del vespre. "És un dels grans noms que tenim en l'edició d'aquest festival", ha relatat el responsable del festival, Josep Maria Dutrèn. Abans, tindrà lloc una visita guiada per l'església romànica de sant Joan de Caselles. Pel que fa al d'Ordino, els músics Carles Vallès i Edwin Garcia tocaran a l'església de sant Martí de la Cortinada el dia 22 d'agost a les vuit del vespre. "A sant Martí de la Cortinada el Govern facilitarà a tots els assistents el passaport de museus que permet visitar durant un any tots els museus del Govern, per tant, serà una oportunitat perquè tots els assistents, alguns dels quals no seran d'Andorra, tinguin l'opció de conèixer la resta del patrimoni del país", ha mencionat Dutrèn.
L'adhesió de tres noves administracions al programa d'enguany ha estat molt valorada des de la corporació laurediana."Aquesta suma d'esforços reflecteix el potencial d'un model de col·laboració que dona fruits tangibles i que enriqueix l'oferta cultural del país", ha exposat Areny. També des del Govern ho veuen amb bons ulls. "Aquesta coordinació entre diferents administracions, quan s'ajunta i s'ofereixen propostes de qualitat genera identitat, orgull i també moviment econòmic", ha articulat Joval.
El FeMAP també compta amb un vessant social. L'objectiu del programa és poder acostar la música i la cultura a les persones més vulnerables o amb dificultats per accedir a la cultura. En aquest cas, el Principat acollirà una proposta musical que anirà dirigida per a persones amb risc d'exclusió social. "La cultura, efectivament, ha de ser per a tothom i amb tothom", ha remarcat la consellera. Aquest es portarà a terme aquest divendres a les onze del matí a l'església parroquial de Sant Julià de Lòria. De cara el 2026, la voluntat de l'organització és intentar ampliar el repertori d'actuacions socials en el país. "A Andorra hi ha més centres i plantejarem el 2026 la possibilitat de fer altres accions perquè a part de centres i residències, també hi ha una presó, per tant, hi ha molts col·lectius susceptibles de poder-hi arribar i treballem per ampliar-ho", ha avançat el director del FeMAP.
El festival també passarà per altres territoris del Pirineu. En total, es faran 54 concerts repartits en 41 municipis i a través de la participació de 25 grups musicals.