Europa
Espot participarà en la IV Conferència Internacional sobre el Finançament de les Nacions Unides
L'esdeveniment se celebra del 30 de juny al 3 de juliol i reunirà caps d'Estat i de Govern i líders econòmics i socials de tot el món
El Cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, participaran en la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al desenvolupament de les Nacions Unides, que se celebra a Sevilla, del 30 de juny al 3 de juliol. L'esdeveniment reunirà caps d'Estat i de Govern i líders econòmics i socials de tot el món.
Xavier Espot intervindrà en una de les sessions plenàries de l’1 de juliol, en el marc del Debat General que obrirà el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Aquest debat posarà el focus en la reforma dels sistemes de finançament globals i en la necessitat d’impulsar una arquitectura financera internacional més equitativa per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.
Per la seva banda, Imma Tor participarà en una reunió extraordinària de ministres d’Afers Exteriors dels països iberoamericans, també inclosa en el programa oficial.