Consell de ministres
Casal demana al comú de la capital "treballar plegats" pel museu nacional
El ministre destaca que Cultura avança en la definició del contingut de l'espai
El Govern "continua prioritzant" el pàrquing de l'antiga plaça de braus, propietat del comú d'Andorra la Vella, per aixecar l'edifici del museu nacional, ha recalcat el portaveu de l'executiu, Guillem Casal, en la roda de premsa d'aquesta tarda. El ministre ha manifestat que el que demanen a la corporació de la capital "és trobar la manera de treballar plegats" perquè tant Demòcrates com Enclar portaven al programa electoral tirar endavant el projecte "i hem de trobar el punt de concòrdia".
Casal ha assenyalat que el ministeri de Cultura està "treballant per definir el contingut de l'espai museístic" que ha de ser un atractiu turístic perquè els visitants entenguin la identitat d'Andorra i també per als ciutadans del país. I ha incidit que la identitat nacional és un assumpte que preocupa al Govern i també a Concòrdia, membre de la coalició Enclar a Andorra la Vella, que fa poc va preguntar en seu parlamentària per les accions de l'executiu per defensar la identitat andorrana. El ministre ha remarcat que el Govern "segueix estenent la mà al comú per treballar plegats" i ha indicat que al pressupost del 2026 que s'està preparant ja hi haurà una partida per al museu nacional.