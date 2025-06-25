Seguretat
Campanya d’estiu contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues
Els controls s'efectuaran tant de dia com de nit i la campanya tindrà lloc entre el 27 de juny i el 28 de juliol
La conducció sota els efectes de l'alcohol i les substàncies estupefaents tindran un control més vigilat entre el 27 de juny i el 28 de juliol, amb una campanya que ha anunciat la policia. Els objectius, segons el cos, són la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit.
Aquest divendres es posarà en marxa la campanya amb controls específics que s'efectuaran tant de dia com de nit en diferents punts de la xarxa viària. La policia recorda que es fa públic l'inici de la campanya amb la voluntat de "dissuadir i prevenir conductes de risc i continuar conscienciant la ciutadania dels perills de conduir després d'haver consumit".
El cos de seguretat especifica que es procedirà a la detenció d'una persona amb un positiu superior al 0,87 en conductors no professionals i de 0,57 en el cas dels professionals. Amb tot, recorda que els positius entre 0,81 i 0,86 en els conductors no professionals i entre 0,51 i 0,56 en els professionals, es sancionarà l'infractor.
Pel que fa a la via administrativa se sancionarà els conductors de vehicles amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. Si es tracta de conductors professionals, la sanció es posarà a partir d’un resultat igual o superior a 0,02 i fins a 0,50. La sanció administrativa pot incloure la suspensió de carnet i una sanció de 400 euros.