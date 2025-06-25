CULTURA
‘Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei’, guardonat amb dos premis a l’Índia
La pel·lícula ha estat distingida amb el Millor Docudrama i a la Millor Banda Sonora
La pel·lícula documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei ha estat distingida amb dos importants reconeixements internacionals a l’Índia: el Premi al Millor Docudrama i el Premi a la Millor Banda Sonora al Rani Durgavati International Film Festival, celebrat a l’estat de Madhya Pradesh. Es tracta dels primers guardons internacionals per a aquest projecte amb segell 100% andorrà, que continua la seva trajectòria en festivals de tot el món.
El premi al Millor Docudrama ha estat atorgat “en reconeixement de l’excel·lència en la realització cinematogràfica”, valorant especialment la qualitat artística, el rigor narratiu, la investigació realitzada i la proposta visual del film. Dirigida per Jorge Cebrián i realitzada per Albert Cristòfol, la pel·lícula narra la fascinant i insòlita vida de Boris Skossyreff, un personatge gairebé oblidat que l’any 1934 es va autoproclamar rei d’Andorra. El documental, de 96 minuts de durada, és una producció de Qucut Producció i Comunicació, i va rebre el suport del Govern mitjançant l’ajuda a la cinematografia l’any 2023. També ha comptat el suport de Quiver Tree Media, televisions públiques (Andorra Televisió, TV3 i IB3), i entitats com l’ambaixada d’Espanya, la representació del Copríncep francès, la delegació de la Generalitat a Andorra i Estrella Andorra. Tots els interiors de les recreacions van ser rodats íntegrament a la casa-museu Areny Plandolit d’Ordino, i una part dels exteriors es va filmar a les valls de Ransol i d’Incles, Engolasters i Andorra la Vella, mostrant així alguns dels paisatges més representatius del país.
El premi reconeix l’excel·lència en la realització cinematogràfica
Un altre dels guardons destacats d’aquest festival internacional ha estat a la millor banda sonora original de la pel·lícula, composta per Miguel Moe Espinosa, membre de la reconeguda banda andorrana Persèfone. El jurat del festival n’ha subratllat la potència emocional i la integració precisa amb el relat com a elements fonamentals del premi.
El festival ha rebut més de 500 propostes de produccions d’arreu
Aquest doble reconeixement, en una edició del festival que ha rebut més de 500 propostes de produccions d’arreu del món, suposa un pas endavant en la consolidació del talent audiovisual andorrà i en la seva projecció internacional. La pel·lícula ja ha estat seleccionada en festivals dels Estats Units, Canadà, Letònia, Estònia, l’Índia i Portugal, i pròximament participarà també en certàmens a França i Espanya.