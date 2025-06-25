Xarxa viària
Aprovades les obres d'un nou tram de la desviació de la Massana i Ordino
El traçat té una distància de 330 metres de longitud i connecta el pont de Palanques amb el telecabina massanenc
El consell de ministres ha aprovat la licitació dels treballs de les obres d'un nou tram de la desviació de la Massana-Ordino, que connecta el pont de Palanques al telecabina massanenc, amb un traçat de 330 metres. Segons informa el Govern, es proposa licitar el tram número 4, que consta de dues parts diferenciades: un primer tram a cel obert i un segon en viaducte. El primer té 216 metres de longitud i 15 metres d'amplada, mentre que el segon té 114 metres de longitud. El termini d'execució és de 20 mesos. L'executiu recorda que s'està treballant en tres trams, amb una inversió de 26 milions d'euros i amb aquesta nova licitació, quedarà un únic tram pendent, que es pretén licitar l'any 2027.
D'altra banda, s'han formalitzat els honoraris per a la direcció d'obra de la fase 2 de la desviació de Sant Julià de Lòria, després que el Govern hagi adjudicat els treballs del túnel de Rocafort per 24 milions d'euros. L'empresa adjudicatària de la direcció de les obres és UTE Engitec-Meta Engineering per 468.341,21 euros.