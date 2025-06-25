Estrasburg
Andorra reafirma el compromís amb els drets humans a través de l'esport al Consell d'Europa
Meritxell Alcobé ha destacat l’exemple del país com a amfitrió dels Jocs dels Petits Estats
La delegació del Consell General, encapçalada per Berna Coma i formada per Meritxell Alcobé i Susanna Vela, ha participat aquest dimecres a la sessió d’estiu de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), celebrada a Estrasburg. Meritxell Alcobé ha intervingut en un debat centrat en la defensa dels drets humans a través de l’esport, on ha posat en valor la transparència, la inclusió i el respecte, destacant l’exemple d’Andorra com a amfitriona dels Jocs dels Petits Estats.
Alcobé ha defensat la necessitat de garantir entorns esportius segurs i d’assegurar l’accés universal a l’activitat física, especialment per a infants i col·lectius vulnerables. També ha reafirmat el compromís del país amb un esport inclusiu i igualitari.
Berna Coma, com a vicepresidenta de l’APCE, ha presidit la presentació de l’informe d’activitats del Bureau i, juntament amb Susanna Vela, ha participat en l’elecció del nou jutge del Tribunal Europeu dels Drets Humans. La delegació andorrana també ha donat suport a informes que denuncien les greus vulneracions dels drets humans per part de Rússia a Ucraïna i reclamen accions coordinades per protegir els presoners de guerra i reforçar el dret internacional humanitari.