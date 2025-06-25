Igualtat
Andorra Endavant proposa equiparar els permisos de maternitat i paternitat
El grup parlamentari Andorra Endavant ha registrat aquest dimarts una proposta d’acord al Consell General per d'equiparar els drets de maternitat i paternitat. La iniciativa vol posar fi a una “discriminació estructural” que, segons el grup, perpetua desigualtats de gènere en l’àmbit de la criança i la cura dels fills.
La presidenta del grup, Carine Montaner, ha defensat la proposta com “una aposta per una societat més justa, més igualitària i més conciliadora”, tot remarcant que “la igualtat no pot ser un eslògan i s’ha de construir amb mesures concretes i valentes”.
La proposta respon a les demandes reiterades de col·lectius com l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), que ha posat en relleu la necessitat d’una reforma legal que asseguri una corresponsabilitat real en les tasques de cura i criança.