Andbank rep la qualificació d'"excel·lent" per part de l'agència Sustainable Fitch
És el primer grup bancari d'Andorra que obté aquesta nota
Sustainable Fitch ha emès la seva opinió externa independent sobre el marc de finançament verd del Grup Andbank, considerant-lo com a “excel·lent i alineat amb els Principis de Bons Verds de l’ICMA 2021”.
Andbank és el primer grup bancari d’Andorra que obté una qualificació de Sustainable Fitch en aquest àmbit. L’entitat ha desenvolupat el seu primer marc de finançament verd per donar suport a projectes verds, amb l'objectiu de generar un impacte ambiental positiu i apostar per les finances sostenibles i la seva visió global d’integrar la sostenibilitat dins del seu model de negoci.
El marc del Grup Andbank inclou tres categories ecològiques: transport net, energies renovables i edificis ecològics, que en la seva majoria s’ajusten plenament als criteris de contribució substancial de la taxonomia de la UE per a la mitigació del canvi climàtic.
Aquestes categories verdes inclouen projectes que es preveu que contribueixin, tant a Espanya com a Andorra, a reduir les emissions de GEH (Gasos amb Efecte d’Hivernacle) per fer front al canvi climàtic com a part de l’Acord de París.
El marc està dissenyat per garantir la transparència, amb una opinió independent sobre l’assignació dels ingressos.
Andbank va tancar el 2024 amb un increment del benefici del 14,9%, superant els 46 milions d’euros, i amb un volum de negoci de 52.362 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 26,1%.