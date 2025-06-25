Medi Ambient
Agricultura destina 229.114 euros per bonificar el benestar animal i la biodiversitat vegetal
S'ha destinat un ajut a 40 explotacions ramaderes bovines
Agricultura destina 229.114,73 euros en subvencions per bonificar el benestar animal i la biodiversitat vegetal. Desglossat l'import, el Govern destina 143.674,11 euros a 40 explotacions ramaderes bovines que impulsen mesures per garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, ha apuntat el ministre portave, Guillem Casal. Mentre que la resta de la subvenció, 85.440,62 euros, es destina al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural i de la biodiversitat vegetal, amb l'objectiu d'assegurar la conservació de les comunitats vegetals representatives dels hàbitats d'interès comunitari identificats a Andorra. Aquesta última partida pressupostària ha incrementat els darrers dos anys, concretament un 19,4% més respecte a l'any passat.
El Govern també ha aprovat el conveni amb el comú de la Massana per a la celebració de la festa de la benedicció de les guardes comunes de la Vall de Setúria. L'acte tradicional comptarà amb un dinar popular amb carn d'Andorra i l'impuls del pas de 300 ovelles, en transhumància, des de la Serra de l'Honor fins al Prat Gran.
Canvis amb el permís de caça de l'isard
El període per sol·licitar la participació en el sorteig de la setmana de la caça de l'isard, també per al del cabirol i del mufló, estarà obert entre el 30 de juny i el 25 de juliol, ambdós dies inclosos. Per la caça de l'isard en terreny cinegètic comú en modalitat de colla, el període per a la constitució de colles queda fixat del 28 de juliol a l'1 d'agost, ambdós dies inclosos.