Successos
Accident entre un cotxe i una moto a la rotonda de les dos Valires
Els fets han tingut lloc a la boca del túnel de la Massana i el turisme hauria fet la rotonda en direcció contrària
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat per un accident entre un cotxe, amb matrícula d'Espanya i una moto, amb matrícula del Principat, a la rotonda dels dos Valires, a la boca del túnel de la Massana. Segons han explicat alguns testimonis dels fets i ha confirmat la policia, el turisme ha fet la rotonda en direcció contrària provocant un xoc frontal amb la motocicleta. Segons fonts dels bombers, el sinistre no ha deixat cap persona ferida i només s'han de lamentar danys materials.