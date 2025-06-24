Nits d'estiu de FEDA Cultura
Visita nocturna guiada a l'exposició de FEDA "Carbó vegetal: l'or negre del pobres"
L'activitat, que es durà a terme demà a partir de les set de la tarda, encetarà la temporada de les nits d'estiu
Les nits d'estiu de FEDA Cultura enceten la temporada demà amb una visita nocturna guiada per l'exposició: "Carbó vegetal: l'or negre dels pobres". En la mostra, que s’exhibeix al MW Museu de l’Electricitat, l’autor, el fotògraf francès Pascal Maitre, mostra una realitat desconeguda i oblidada pel món occidental, com és la necessitat de l’ús de carbó vegetal per fer activitats tan rutinàries com cuinar o escalfar aigua. L'activitat començarà a les set de la tarda i cal reservar a través del correu de FEDA Cultura.
Les diferents propostes permetran a les persones que les visitin, aprofundir en valors com la sostenibilitat o el coneixement històric de l’electricitat al Principat, combinat amb projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals o també l’observació astronòmica. El coordinador del MW Museu de l'Electricitat, Fran Alcázar, ha destacat que "és un programa divers; amb activitats de qualitat per a tots els públics. Podreu gaudir d'experiències úniques tant en un espai natural tan especial per a FEDA com és el Camí Hidroelèctric d'Engolasters, com al MW Museu de l'Electricitat".