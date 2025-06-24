Nits d'estiu de FEDA Cultura

Visita nocturna guiada a l'exposició de FEDA "Carbó vegetal: l'or negre del pobres"

L'activitat, que es durà a terme demà a partir de les set de la tarda, encetarà la temporada de les nits d'estiu

Una de les obres de l'exposició ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’.

Una de les obres de l'exposició ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’.PASCAL MAITRE

Redacció
Andorra la Vella

Les nits d'estiu de FEDA Cultura enceten la temporada demà amb una visita nocturna guiada per l'exposició: "Carbó vegetal: l'or negre dels pobres". En la mostra, que s’exhibeix al MW Museu de l’Electricitat, l’autor, el fotògraf francès Pascal Maitre, mostra una realitat desconeguda i oblidada pel món occidental, com és la necessitat de l’ús de carbó vegetal per fer activitats tan rutinàries com cuinar o escalfar aigua. L'activitat començarà a les set de la tarda i cal reservar a través del correu de FEDA Cultura. 

Les diferents propostes permetran a les persones que les visitin, aprofundir en valors com la sostenibilitat o el coneixement històric de l’electricitat al Principat, combinat amb projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals o també l’observació astronòmica. El coordinador del MW Museu de l'Electricitat, Fran Alcázar, ha destacat que "és un programa divers; amb activitats de qualitat per a tots els públics. Podreu gaudir d'experiències úniques tant en un espai natural tan especial per a FEDA com és el Camí Hidroelèctric d'Engolasters, com al MW Museu de l'Electricitat".

