MEDI AMBIENT
El sector de la fusta registra un creixement del 140% el 2024
L’any 2024, la producció de fusta a Andorra va experimentar un fort repunt, arribant a les 240 tones, un increment del 140% respecte a l’any anterior, segons el Departament d’Estadística. La producció del 2024 s’ha concentrat en tres parròquies: Andorra la Vella (110 tones, 45,8%), Canillo (80 tones, 33,3%) i Encamp (50 tones, 20,8%). Tot i no haver produït, la Massana continua liderant el rànquing històric des del 2017, amb 886 tones.