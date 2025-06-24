Successos
Ferit un jove de 21 anys en un accident a l'avinguda Fiter i Rossell
El sinistre ha tingut lloc al voltant d'un quart de sis de la tarda
El número 93 de l'avinguda Fiter i Rossell, després de la rotonda direcció la Massana, ha estat l'escenari d'un accident on ha resultat ferit un jove de 21 anys. La policia ha rebut l'avís a dos quarts de sis de la tarda, provinent del servei de circulació d'Escaldes, que han assistit al lloc dels fets poc després de la topada, que s'hauria produït al voltant d'un quart de sis de la tarda. En el sinistre s'han vist implicats dos vehicles en una col·lisió per abast, quan un dels cotxes s'ha aturat per deixar passar un vianant pel pas de zebra i l'altre l'ha envestit per darrere. El jove ferit és el conductor del primer vehicle i ha hagut de ser traslladat a l'hospital, apunta la policia. La topada ha deixat restes de fluids a la calçada que juntament amb la pluja la feien més lliscant.