Seguretat
Consells de la policia per evitar robatoris a domicilis
El mètode més utilitzat pels lladres és el de marcar les portes
Les vacances són una època per viatjar i desconnectar, fet que implica deixar la casa sola. Per aquest motiu la policia ha realitzat un vídeo per donar consells de seguretat per evitar robatoris, entre els quals el més comú és el mètode de marcar les portes per entrar a robar mentre les persones són de vacances. El mètode consisteix en col·locar a les portes dels pisos uns senyals transparents, que poden ser fragments de plàstic o bé fils de cola o silicona que fixen en el marc de la porta, i uns dies després tornen per veure si són a terra o s'han trencat, o bé es mantenen intactes, fet que indica que en aquell domicili no hi ha ningú. En aquest cas, els lladres, que acostumen a ser bandes organitzades i especialitzades en furts amb força, forcen el pany i entren, segons explica la policia.
Per aquest motiu, el cos de seguretat demana que si alguna persona detecta els marcadors a la porta avisi a la policia. També destaca la necessitat de tancar la porta amb doble volta de clau, així com mantenir la calma i no tocar res en cas de robatori, i alertar la policia "el més aviat possible".
Consells abans de marxar i durant les vacances
La policia ha emès una sèrie de consells per minimitzar el risc mentre s'està de vacances. El primer de tot és tancar amb clau la porta i si es té alarma, deixar-la connectada. També és important no fer difusió a les xarxes socials de la intenció de marxar, ja que els lladres ho poden veure i saber que la casa està buida. El cos afegeix que és rellevant no deixar objectes de valor a la vista així com no amagar les claus en sota la catifa de l'entrada o a la bústia, "ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres". Finalment, també és important no desconnectar l'electricitat del tot, perquè el timbre funcioni i, en absències llargues, demanar a algú de confiança que comprovi l'estat del domicili.